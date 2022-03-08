В Україні пом'якшили карантинні обмеження: що тепер дозволено

08:49 08 червень Київ, Україна

Кабмін прийняв рішення про пом'якшення карантинних обмежень. В Україні дозволили проведення масових заходів, в тому числі в розважальних закладах та закладах громадського харчування.

Крім того, іноземцям, які в'їжджають на територію України, крім ПЛР-тестів, дозволили пред’являти тести на антиген до коронавірусу або міжнародний сертифікат про вакцинацію, які сертифіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Про це йдеться в постанові уряду №583 від 2 червня 2021 року.



Згідно з постановою: