В Україні пом'якшили карантинні обмеження: що тепер дозволено

Кабмін прийняв рішення про пом'якшення карантинних обмежень. В Україні дозволили проведення масових заходів, в тому числі в розважальних закладах та закладах громадського харчування.
Крім того, іноземцям, які в'їжджають на територію України, крім ПЛР-тестів, дозволили пред’являти тести на антиген до коронавірусу або міжнародний сертифікат про вакцинацію, які сертифіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Про це йдеться в постанові уряду №583 від 2 червня 2021 року.
Згідно з постановою:
- Дозволено проводити масові заходи із заповненням двох третин місць (якщо всі учасники та відвідувачі матимуть негативні ПЛР-тести або тести на антиген, або сертифікати про вакцинацію - ніяких обмежень не застосовується);
- Дозволено проводити спортивні заходи із заповненістю двох третин місць;
- Дозволено кінотеатрам заповнювати зали на дві третини;
- Дозволена робота дискотек, нічних клубів і проведення святкових заходів в кафе і ресторанах;
- Дозволяється кафе і ресторанам працювати цілодобово;
- Дозволена робота готелів, хостелів, кемпінгів і т.п.;
- Дозволено розміщення столиків в кафе і ресторанах на відстані 1,5 м один від одного замість двох метрів.
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