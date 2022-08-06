В Украине семимильными шагами растет безработица. Есть ли выход?

20:49 17 травня Київ, Україна

На данный момент в Украине насчитывается больше полумиллиона безработных, правительство обещает, что вскоре будут созданы рабочие места. Разработана давно обещанная программа по созданию рабочих мест

Работа Галины - искать работу другим, но оказалось искать придется самой себе.



"Я HR-специалист. И, когда начался карантин, со мной не продлили контракт как раз из-за того, что фирмам-заказчикам уже не нужно было столько персонала. Они сами начали сокращать людей. Вот и я осталась без работы и начала искать", - рассказывает Галина.



Эти поиски едва не закончились нервным срывом даже для специалиста по подбору кадров. Эпидемия фактически остановила спрос на рабочие руки и оставила буквально без копейки полмиллиона семей. И это только официальные цифры от Центра занятости, где ежедневно регистрируется до семи тысяч человек. Это пятеро безработных за одну минуту.



"Подавляющее большинство в крупных областных центрах. Это почти вдвое больше, чем в аналогичный период 2019 года", - говорит заместитель директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.





И беда в том, что официальная статистика учитывает лишь тех, кто работал официально и имел белую зарплату. Галя и еще около трех миллионов таких, как она, в эту статистику не попадают. Но работу потеряли и ищут. Какие у них шансы и почему правительству стоит обратить внимание именно на эти индикаторы, взялись подсчитывать в VoxUkraine.



"Количество резюме на одну вакансию выросло. Где-то три с половиной резюме на одну вакансию. это достаточно большой показатель, значительно больше, чем было до карантина", - уверяет аналитик VoxUkraine Дмитрий Яблоновский.



Станет ли легче после послаблений карантина, сейчас гадают все аналитики. И на сегодня имеем такой портрет соискателя работы: женщина с высшим образованием и старше 40 лет. Ранее работала в торговле. Теперь готова на любую работу. Впрочем, количество вакансий на рынке сократилось на треть. Теперь на одно место претендует шесть кандидатов. И это уже не просто проблема отдельной семьи или предприятия, а всего государства. Чтобы содержать армию безработных, необходимы средства. А взять их можно только с тех, кто работает. Поэтому в любой стране в мире безработица крайне невыгодная штука.



То, что правительство даст работу людям, премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал еще в апреле. Но вплотную к этому вопросу подошли только на этой неделе. Объяснить суть рекламируемых полмиллиона рабочих мест министру экономики Игорю Петрашко удалось не сразу.



"Разработали план мероприятий создания условий для повышения занятости населения...", - говорил министр.



Что министр имеет в виду? Ибо речь идет не о самих рабочих местах, а лишь о создании условий. Министр представляет слайды с планами где, сколько и для кого будет работа. Механизм простой - правительство вливает государственные деньги в определенные отрасли, а там уже проблема работодателя, как набрать персонал. Больше всего вакансий в сфере строительства дорог, благоустройства и в сельском хозяйстве.



"Цифра хорошая - 500 тысяч - мы понимаем, что будут отличаться определенные секторы, но это работа, которая уже ведется не одну неделю, и где мы уже достигли определенного прогресса и успехов", - говорит Петрашко.



Для того, чтобы понять, как этот прогресс выглядит на практике, а не в презентации, мы спешим на дорогу. Трасса национального значения на Черкасчине и здесь полным ходом идет ремонт. Его проводит не облавтодор, а частная компания, которая выиграла тендер. Потрепанный асфальт срывают, дорогу расширяют и наносят новое покрытие. Количество тяжелой техники - не перечесть. И на все это нужны рабочие руки.





"На этот сезон нам понадобилось очень много людей. Зарплаты у людей достойные. Скажу честно, у меня много людей, которые приехали из-за границы. И за границу они уже ехать не хотят", - рассказывает начальник участка Денис Шотурко.



Пока не слышит высокое начальство, это подтверждает обычный дорожный рабочий Николай. Несколько лет он работал в Польше, в этом году не поехал. Помешал карантин и новая работа.



"Скажу честно, я не хочу туда возвращаться. Меня устраивает работа. Достойная зарплата, в районе 20 тысяч, пока не имею планов возвращаться", - признается труженик.



Количество персонала только в этой компании увеличилось втрое, рассказывает ее владелец Максим Шкиль. Этому способствовала программа "Большая стройка" и гигантские инвестирования государства в инфраструктуру. Надеется сохранить штат.



"Мы создаем одно дорожное место в дорожном строительстве, параллельно удерживается или создается еще три новых рабочих места внутри. Возможно, другие сферы пострадали, и в целом это проблемы страны, безработицы не решит, но то, что это перезапуск экономики, что это действительно создание рабочих мест и правильное инвестирование, это есть факт исторический, потому что очень многие страны выходили из кризиса, вкладывая в развитие инфраструктуры", - уверяет Максим Шкиль.



И здесь важно, чтобы планы правительства по созданию рабочих мест не имели бы яркий, но одноразовый эффект.



"С одной стороны, я согласен с тем, что государству надо брать более активную роль во время кризиса. Но надо понимать - 500 тысяч можно создать, можно даже зарплаты поставить. Но вопрос - кто на них будет работать?" - говорит аналитик VoxUkraine.



Беда в том, что на дорожные работы, как и в сельское хозяйство, нужны узкие специалисты или хотя бы люди с опытом работы. На крайний случай – с желанием работать. Куда смотреть офисным работникам, работникам театров и кино, ресторанов, отелей и развлекательной сферы, для которых ослабление еще не наступило и не сегодня-завтра они пойдут на биржу труда.



Галине Лещенко повезло. После увольнения с одного места работы она довольно быстро нашла другое. И теперь набирает персонал для своего предприятия. Говорит, сейчас люди бросаются даже на те вакансии, на которые раньше и внимания не обращали.



"Вот у меня сейчас на должность кладовщика претендует человек. Я смотрю ее опыт работы, а она 15 лет в театре проработала. Ищут любой заработок", - говорит Галина.



Так где искать себя жителям больших городов? Во-первых, пока транспорт не возобновил работу - не рваться за вакансией на другую сторону города. Стоит обратить внимание на вакансии продавцов, охранников, работников благоустройства и курьеров. С постепенным выходом из карантина, работники креативной индустрии столкнутся с необходимостью быстрого старта с нуля. И здесь понадобятся менеджеры по маркетингу, продажам и бизнесу, специалисты по антикризисным коммуникациям. Привычка работать дистанционно - понадобится. Однако на высокие зарплаты надеяться не стоит. Впрочем, самый большой спрос остается на рабочие профессии. Если готовы рисковать - обращайтесь в Центр занятости.



"Даже во время карантина мы смогли трудоустроить 90 тысяч человек. Если у человека высшее образование, она была экономистом или юристом, трудоустраивать ее в дорожных работах достаточно сложно. Это если человек захочет переучиваться", - делится заместитель директора Государственного центра занятости.



Но основное, к чему все должны привыкнуть - потеря одной работы - это больно, неприятно и очень страшно. Но не конец света, скорее начало новой жизни. Впрочем, этот карантин разоблачил сразу несколько перекосов, которые властям необходимо осознать. Нужно ли стране такое количество людей с высшим образованием, когда спрос на рабочие специальности, так ли уж необходимо возводить офисные здания, где работают тысячи людей, и не дать при этом общественный транспорт, почему в городах, где понастроили высоток нет локальной работы. И, самое главное, сколько времени понадобится, чтобы все это исправить.