В Україні сьогодні пройде ЗНО з географії

09:02 15 липень Київ, Україна

Український центр оцінювання якості освіти повідомляє, що сьогодні, 15 червня, понад 130 тисяч людей пройдуть добровільне тестування.

Допуск учасників до пункту почнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибуде в пункт тестування після 10:50, його не допустять до участі в ЗНО.

Для допуску на пункт тестування необхідно мати при собі запрошення-перепустку, оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті.

Тест налічує 54 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 90 балів.