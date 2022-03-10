В Україні з 1 вересня будуть діяти тільки електронні лікарняні

МОЗ зобов'язав всі медустанови до вересня цього року налагодити алгоритм роботи у формуванні та подальшому використанні електронних лікарняних.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"З 1 вересня цього року всі медустанови повинні формувати їх в електронному вигляді", - говориться в повідомленні.
Процес отримання лікарняного для українців значно спростився.
Важливо, що в Пенсійний фонд потрапить тільки та інформація, яка необхідна для нарахування виплат: причина непрацездатності, період лікарняного і лікар, який його виписав. Ні ПФУ, ні роботодавець не знатимуть діагноз. Кожен документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду.
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