В Україні з 1 вересня будуть діяти тільки електронні лікарняні

11:38 10 червень Київ, Україна

МОЗ зобов'язав всі медустанови до вересня цього року налагодити алгоритм роботи у формуванні та подальшому використанні електронних лікарняних.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



"З 1 вересня цього року всі медустанови повинні формувати їх в електронному вигляді", - говориться в повідомленні.



Процес отримання лікарняного для українців значно спростився.

"Пацієнт приходить до лікаря на огляд. Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність в реєстрі та завіряє його КЕПом (кваліфікований електронний підпис. - ред.). Ви отримаєте про це повідомлення від E-health. Звідти через кілька секунд лікарняний потрапляє до реєстру Пенсійного фонду. Там формується електронний лист непрацездатності - це саме той документ, за яким вам нараховують виплати. Про це ви також отримаєте повідомлення на телефон, вже з ПФУ", - пояснили в МОЗ.

Важливо, що в Пенсійний фонд потрапить тільки та інформація, яка необхідна для нарахування виплат: причина непрацездатності, період лікарняного і лікар, який його виписав. Ні ПФУ, ні роботодавець не знатимуть діагноз. Кожен документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду.