В Україні рекордними темпами йде COVID-вакцинація: за добу - 62,5 тисячі осіб

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, в Україні за вівторок, 15 червня, щеплення COVID-вакциною було зроблене 62 591 українцю. При цьому першу дозу вакцини отримали 35 462 особи, повністю імунізовані - 27 129 осіб.
Протягом доби працювали 515 мобільних бригад, 908 пунктів щеплення.
З початку кампанії з вакцинації ін'єкції зроблені 1 543 265 українцям, з них отримали одну дозу - 1 543 263 особи, повністю імунізовані і отримали дві дози - 287 884 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 831 147 щеплень.
Станом на 15 червня в лист очікування вакцинації записалися 692 404 особи.
Кількість щеплень за добу (одна доза):
- Київ - 6366
- Вінницька область - 1511
- Волинська область - 1110
- Дніпропетровська область - 2048
- Донецька область - 1085
- Житомирська область - 1104
- Закарпатська область - 1575
- Запорізька область - 1626
- Івано-Франківська область - 493
- Київська область - 4198
- Кіровоградська область - 636
- Луганська область - 297
- Львівська область - 1413
- Миколаївська область - 1019
- Одеська область - 941
- Полтавська область - 1027
- Рівненська область - 394
- Сумська область - 884
- Тернопільська область - 651
- Харківська область - 2778
- Херсонська область - 880
- Хмельницька область - 1735
- Черкаська область - 470
- Чернівецька область - 173
- Чернігівська область - 1048
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