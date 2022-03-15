В Україні рекордними темпами йде COVID-вакцинація: за добу - 62,5 тисячі осіб

09:31 16 червня Київ, Україна

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, в Україні за вівторок, 15 червня, щеплення COVID-вакциною було зроблене 62 591 українцю. При цьому першу дозу вакцини отримали 35 462 особи, повністю імунізовані - 27 129 осіб.

Протягом доби працювали 515 мобільних бригад, 908 пунктів щеплення.

З початку кампанії з вакцинації ін'єкції зроблені 1 543 265 українцям, з них отримали одну дозу - 1 543 263 особи, повністю імунізовані і отримали дві дози - 287 884 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 831 147 щеплень.

Станом на 15 червня в лист очікування вакцинації записалися 692 404 особи.

Кількість щеплень за добу (одна доза):