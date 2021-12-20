В Україні дозволили призов резервістів без оголошення мобілізації

15:06 30 березень Київ, Україна

256 голосами народні депутати України прийняли законопроєкт, який спрямований на удосконалення оборони країни. Закон дозволяє закликати резервістів на службу без оголошення мобілізації.



Відповідно до законопроєкту пропонується створити на базі військкоматів територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, ввести облік резервістів і військову службу за призовом з-поміж резервістів в особливий період.



Відзначається, що в разі загострення ситуації на фронті або під час порушення кордонів України держава протягом доби зможе залучити резервістів.



Нардеп "СН" Мар'яна Безугла підкреслила, що практика призову резервістів поза мобілізацією відповідає практиці західних країн, зокрема, США, Фінляндії та Ізраїлю.



За її словами, Фінляндія ввела таку практику, аналізуючи дії РФ в Україні.



На запитання нардепів щодо цієї норми і пропозиції дозволити поза мобілізацією призивати лише резервістів, які підписали контракт, Безугла відповіла, що ця норма приймається на крайній випадок, коли немає парламенту і нікому оголосити мобілізацію.



Парламентарій сподівається, що в найближчі 100 років вона не буде використана.