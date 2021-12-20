В Україні дозволили ліки на основі канабісу

16:57 09 квітень Київ, Україна

Кабмін вніс зміни до списку прекурсорів, наркотичних і психотропних речовин, в яких використовують лікувальний екстракт марихуани.



Постанова № 324 від 7 квітня опублікована на урядовому порталі.





Тепер в медичних цілях дозволено використовувати Дронабінол, Набілон і Набіксімолс.

«Набілон» застосовують для полегшення побічних ефектів після хімієтерапії при онкозахворюваннях, зокрема, нудоти і блювоти. Також його іноді використовують як допоміжний анальгетик. Канабіс в складі препарату є синтетичним і імітує дію тетрагідроканабінолу (ТГК).

У той самий час препарат «Набіксімолс» застосовується для полегшення болю і спазмів у хворих з розсіяним склерозом. До складу цих ліків входять натуральні компоненти конопель.

«Обіг психотропних речовин «Дронабінол», «Набілон» (синтетичні канабіноїди, що імітують дію ТГК) і «Набіксімолс» (стандартизований екстракт канабісу з однаковим змістом ТГК і канабідіолу) допускається тільки у формі лікарських засобів або в формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів», - йдеться в постанові.

Зміни дозволять створити механізми використання в медичній практиці лікарських засобів, що містять канабіноїди, забезпечивши їхнє призначення і застосування відповідно до законодавства України заходами контролю їхнього обігу.

Що це дає?

Ліки, виготовлені на основі канабісу, зазвичай використовуються як стимулятори апетиту, засоби проти нудоти, для лікування тривожності, порушень рухового апарату і як допоміжна терапія для лікування хронічного болю.



Ліки на основі канабісу дозволені в 44 країнах, зокрема, в багатьох країнах-членах ЄС: в Польщі, Чехії, Хорватії, Бельгії, Німеччині, Австрії, а також в Канаді і США. Вони відпускаються за спеціальними рецептами для онкохворих, які отримують хімієтерапію, паліативних пацієнтів та для людей, які страждають від посттравматичних стресових розладів.