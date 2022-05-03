В Україні розроблять Національну стратегію безбар'єрності

11:50 03 грудня Київ, Україна

З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю Володимир Зеленський розпорядився розробити і затвердити Нацстратегію безбар'єрного простору в Україні.

Про це йдеться в президентському указі №533/2020 від 3 грудня.



Документ спрямований на забезпечення рівного і безперешкодного доступу всіх соціальних груп населення до освіти, зайнятості, послуг, інфраструктури, участі в житті суспільства і сприятиме створенню належних умов для реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод українських громадян.



Кабінет Міністрів України із залученням Національного інституту стратегічних досліджень, представників держорганів і місцевого самоврядування, громадських активістів, вчених, експертів повинен розробити і затвердити Національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в Україні. Стратегія, спираючись на кращий світовий досвід у цій сфері, повинна запропонувати комплексний підхід до розвитку принципів соціальної, економічної, політичної, цифрової і фізичної безбар'єрності для всіх суспільних груп, в тому числі людей з інвалідністю, людей похилого віку, молоді, жінок, батьків малолітніх дітей і дітей з інвалідністю. Згідно з указом, стратегія повинна бути розроблена і затверджена в квітні 2021 року.



Безбар'єрність - це нове бачення соціальних норм в Україні, спрямоване на залучення і самореалізацію неактивних громадських груп, розвиток соціального капіталу та подолання бар'єрів у фізичному просторі, культурі, суспільному житті, відносинах «людина - держава».



Указ президента України став відповіддю на загальнонаціональну дискусію про безбар'єрність та право громадян з усіх суспільних груп на гідне життя, яка була розпочата з ініціативи першої леді Олени Зеленської навесні 2020 року.



Документ набуде чинності з дня його опублікування.