В Україні розробили надчутливий тест, здатний замінити ПЛР-аналіз

11:58 30 листопада Київ, Україна

У Верховній Раді України наполягають на масовому тестуванні населення країни вітчизняними тестами, українська компанія розробила новий унікальний надчутливий тест, який виявляє коронавірус.

Про це повідомили на офіційному сайті виробника.



За словами розробників, українська система для тестування в 75 разів чутливіша за всі інші у світі. Але в той самий час вона порівняно дешева. Тест показує результат через 2 години 30 хвилин. Виробники відзначають, якщо Україна буде використовувати вітчизняний винахід, то витратить в два рази менше коштів, ніж при ПЛР-тестуванні. Якщо враховувати стан і потужності державних лабораторій, Україна може виробляти до одного мільйона тестів на день. Так країна може повністю забезпечити всі області відносно недорогими, але якісними тестами. Аналіз стане доступним практично на будь-якому рівні закладів охорони здоров'я.



Розроблена система може бути рекомендована для скринінгу з метою виявлення інфекції в різних осіб, з чутливістю на рівні 96,6%. Вона дозволяє досліджувати значну кількість зразків одночасно, що принципово важливо для груп високого ризику. Підтверджувати результат цього тесту іншими аналізами пацієнтам не потрібно.

У компанії відзначають, що аналіз може бути проведений як з використанням стандартного устаткування для ІФА, так і автоматичних імуноферментних аналізаторів відкритого типу з використанням валідованого протоколу постановки аналізу.



Саме наявність "відкритої" системи тестування з доступністю відносно простої технології обробки зразків робить аналіз доступним практично на будь-якому рівні закладів охорони здоров'я.