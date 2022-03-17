В Україні продовжили карантин до осені, але послабили обмеження

15:05 16 червня Київ, Україна

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про продовження адаптивного карантину до осені, але пом'якшив обмеження, зокрема, щодо контролю за самоізоляцією хворих на коронавірус.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду в середу, 16 червня.

За словами прем'єра, станом на 10 червня в Україні досягнутий "зелений" рівень епідемічної небезпеки, що дає можливість продовжити пом'якшення протиепідемічних обмежень.

"Уряд офіційно сьогодні продовжив карантин до 31 серпня 2021 року. Але в той самий час ми послабили певні карантинні заходи", - сказав Шмигаль.

Кабмін дозволив проводити масові заходи за умови наявності у всіх учасників і організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більше ніж за 72 години до проведення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.



Також Кабмін виключив пункт про заборону роботи закладів харчування після 24 години.



Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що поки в країні діє "зелений" рівень епіднебезпеки, контроль самоізоляції не проводитиметься, що дозволить оновити додаток Дій вдома.



Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попереджав, що в Україні залишать основні протиепідемічні обмеження - обов'язкове носіння масок в громадських будівлях і в транспорті, а також соціальну дистанцію і гігієну рук.