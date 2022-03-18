В Україні продовжено режим НС до 31 грудня 2020 року

15:28 28 жовтня Київ, Україна

Через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 Кабінет Міністрів прийняв рішення продовжити режим надзвичайної ситуації до кінця 2020 року.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 28 жовтня.
 
Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту розпорядження, в зв'язку з істотним погіршенням епідемічної ситуації, пов'язаної з поширенням в Україні COVID-19, постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 року термін дії карантину був продовжений до 31 грудня 2020 року.
"У зв'язку з продовженням терміну дії карантину виникла потреба в продовженні для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року", - говориться в документі.
фото: распоряжение Кабмина