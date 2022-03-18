В Україні продовжено режим НС до 31 грудня 2020 року

Через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 Кабінет Міністрів прийняв рішення продовжити режим надзвичайної ситуації до кінця 2020 року.



Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 28 жовтня.

"У зв'язку з продовженням терміну дії карантину виникла потреба в продовженні для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року", - говориться в документі.