В Україні продовжено режим НС до 31 грудня 2020 року

Через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 Кабінет Міністрів прийняв рішення продовжити режим надзвичайної ситуації до кінця 2020 року.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 28 жовтня.
Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту розпорядження, в зв'язку з істотним погіршенням епідемічної ситуації, пов'язаної з поширенням в Україні COVID-19, постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 року термін дії карантину був продовжений до 31 грудня 2020 року.
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