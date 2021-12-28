В Україні продовжено режим надзвичайної ситуації до 30 червня

14:13 21 квітень Київ, Україна

На засіданні уряду було прийняте рішення про продовження режиму надзвичайної ситуації в Україні до 30 червня.



Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 21 квітня.

"Надзвичайна ситуація, перш за все, стосується органів державної влади та їхньої постійної готовності щодо протидії пандемії. Одночасно це ще одне нагадування всім українцям, що ми повинні залишатися обачними та обережними. Адже від цього залежить здоров'я і життя наших близьких", - зазначив Шмигаль.

Він зазначив, що особливо така обачність і свідоме ставлення необхідні в період травневих свят і Пасхи. "У ці дні ми закликаємо людей залишатися вдома", - сказав прем'єр.

"Масові скупчення людей на Великдень можуть привести до нової хвилі захворюваності. Тільки наша обережність, дотримання протиепідемічних правил і вакцинація зможуть зупинити вірус", - додав Шмигаль.

Він зазначив, що ситуація з коронавірусом стабілізувалася.

"Зараз ми можемо говорити, що ситуація в Україні стабілізується. Не тільки з точки зору нових випадків, але і з точки зору навантаження на медичну систему. Але те, що ми виходимо з чергової хвилі, не означає, що коронавірус зник. Це точно не означає, що ми можемо повернутися до масових гулянь, вечірок, скупчень людей", - сказав прем'єр.

Він підкреслив, що громадяни повинні залишатися обачними та обережними.