В Україні попередили про погіршення ситуації з COVID

11:28 11 серпня Київ, Україна

Згідно з прогнозом Національної академії наук (НАН) , в найближчі тижні в країні очікується збільшення добових COVID-випадків.

За підрахунками вчених, з 11 по 17 серпня в середньому приріст складе 1008 випадків на добу, а з 18 по 24 серпня - 1285 випадків.



Зараз середня кількість випадків коронавірусу збільшилася до 839 осіб на день. За два тижні цей показник виріс на 44%.





Вчені повідомили, що кількість позитивних тестів на минулому тижні вже росла в 1,5 раза, і ці темпи можуть бути в найближчі тижні перевершені в міру збільшення частки штаму Дельта.

Найвищих темпів зростання захворюваності можна очікувати в момент досягнення штамом Дельта частки, близької до 90% від нових випадків інфекції.



Також в НАН відзначають, що найгірша ситуація з захворюваністю в Херсонській та Одеській областях.



Також стрімко зростає захворюваність в західних регіонах.



Крім того, швидко збільшується кількість позитивних тестів в Києві, хоча кількість госпіталізацій зростає повільно.