В Україні з'явиться фонд допомоги постраждалим від ковід-вакцинації

10:08 20 березень Київ, Україна

ВРУ прийняла закон, відповідно до якого постачальників і виробників ковід-вакцин звільняють від відповідальності за будь-які наслідки щеплень. Для вирішення даних проблем в Україні буде створено спеціальний фонд допомоги.