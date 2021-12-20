В Україні з'явиться фонд допомоги постраждалим від ковід-вакцинації

10:08 20 березень Київ, Україна

ВРУ прийняла закон, відповідно до якого постачальників і виробників ковід-вакцин звільняють від відповідальності за будь-які наслідки щеплень. Для вирішення даних проблем в Україні буде створено спеціальний фонд допомоги.
 
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так він прокоментував прийнятий напередодні Верховною Радою закон, що звільняє від відповідальності за наслідки вакцинації виробників і постачальників препаратів.
"Кабінет Міністрів взяв на себе відповідальність за непередбачені наслідки від вакцинації. В першу чергу це стосується компенсації заподіяної шкоди. Відповідальність бере уряд України. Буде створено відповідний фонд на найближчих засіданнях", - заявив Степанов.