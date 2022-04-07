В Україні з'явилося власне серійне виробництво кисневих концентраторів

13:23 12 листопада Київ, Україна

На сьогодні українським лікарням, як в центрі країни, так і в регіонах, катастрофічно не вистачає спеціалізованого обладнання для кисневої терапії.

"Зараз держава робить кроки, щоб забезпечити кисневими концентратами і кисневими балонами українські лікарні. До виконання цього важливого завдання залучається вітчизняний науковий і виробничий потенціал", - зазначив Уруський.

Олег Уруський зустрівся з представниками ДП "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод", ТОВ "ВКФ "Кріопром" і ТОВ "Телекарт-Прилад" для обговорення налагодження розробки і виробництва вітчизняних газифікаторів і кисневих концентраторів для забезпечення українських лікарень.



Підприємство "Телекарт-Прилад", яке спеціалізується на виробництві високотехнологічного телекомунікаційного обладнання для українських військових, терміново налагодило виробництво кисневих концентраторів. З початку року і пандемії на підприємстві почали розробляти такий прилад, розуміючи, що він є ключовим в лікуванні хворих на COVID-19. Відповідно до цього, команда розробників створила 20-літровий агрегат, яким можна буде обладнати відразу 2 ліжка.



Зараз TOB "Телекарт-Прилад" проводить тестування і сертифікацію концентратора для отримання вітчизняних і міжнародних сертифікатів якості. За словами керівництва підприємства, ТОВ "Телекарт-Прилад" готове запустити в серійне виробництво власні кисневі концентратори на повну потужність.