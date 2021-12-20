В Україні поліцейські шерифи замінять дільничних

14:59 05 серпень Київ, Україна

У штаті правоохоронних органів з'явиться нова посада - поліцейський громади. Робота офіцера громади схожа з посадою шерифа - поліцейський буде залучений в життя тільки однієї ділянки.

Про нововведення розповів радник голови МВС Володимир Мартиненко

"Зараз у нас запускається така нова форма - поліцейський офіцер громади, і з часом вона прийде на заміну дільничним офіцерам поліції", - сказав Мартиненко.

Шериф по ідеї повинен бути повністю залучений в життя громади, співпрацювати і контактувати з людьми. Причому фінансування його роботи буде також частково належить на громаду.

"Поліцейський офіцер громади буде постійно перебувати на території громади ... і повністю з нею співпрацює. І тут фінансування в тому числі лягає на громаду. Це по аналогії - місцевий шериф, який постійно з усіма спілкується ", - додав радник глави МВС.

Наприклад, в штаті Харківської поліції планують ввести 37 шерифів. У кожній громаді буде один або кілька таких співробітників (все залежить від кількості населення). Оклад шерифа стартуватиме від 13 тисяч гривень.

Нагадаємо, що про посаду шерифа заговорили ще в 2015-му році. Також в травні 2019 го був тестово запущений проект "Поліцейський офіцер громади" в Дніпропетровській області.



Планується, що шериф буде жити в тому місці, за порядком в якій стежить. У МВС хочуть, щоб офіцер громади відповідав тільки за одну ділянку, і ставав першим, до кого будуть звертатися люди, що зіткнулися зі злочином.



При цьому шериф повинен буде звітувати не тільки перед керівництвом поліції, але і перед громадою. Передбачається, що офіцер буде більше часу приділяти спілкуванню з суспільством, профілактиці злочинів та пригод.