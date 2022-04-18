В Україні переглянуть максимальний розмір виплат при потраплянні в ДТП

11:46 19 липня Київ, Україна

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) виступило ініціатором перегляду в бік збільшення страхових виплат у разі потрапляння в ДТП.



Про це йдеться на офіційній сторінці МТСБУ в Facebook.



Повідомляється, що МТСБУ звернулося до Національного банку України з пропозицією переглянути страхові суми (максимальний розмір виплати) по ОСАГО в бік підвищення: до 160 тисяч грн за шкоду, заподіяну майну потерпілого, і 320 тисяч грн за шкоду життю і здоров'ю. Також пропонується збільшити ліміт виплат по європротоколу до 80 тисяч грн.



Зараз страхові суми становлять 130 тисяч грн і 260 тисяч грн відповідно, ліміт виплат по європротоколу - 50 тисяч грн.



Цікаво, що в останній раз страхові суми змінювалися розпорядженням Нацкомфінпослуг за поданням МТСБУ у вересні 2019 року. Розмір страхових сум підвищується відповідно до показника інфляції, як це встановлено чинним законодавством.



За підсумками першого кварталу 2021 року на виплати за шкоду майну, що перевищують суму в 130 тисяч грн, доводиться 0,65% від загальної кількості виплат, зроблених страховиками ОСАГО, проте сума таких виплат складає більше ніж 4,3% від загальної.