В Україні очікуються паводки

08:17 20 липень Київ, Україна

В результаті великої кількості опадів, що випали 20 червня 2020 року, в західних областях України можуть початися паводки. Очікується підвищення рівня води від 0,2 до 1 метра.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ГСЧС).

Так, вночі 20 липня в місцях проходження сильних злив на малих водотоках, а також в верхів'ях річок Закарпатської області очікується швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,3-0,8 метра.А також прогнозують підтоплення понижених місць, особливо в населених пунктах, і освіти локальних селевих потоків і зсувів перезволоженого грунту.

Крім того, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) Очікується підйом рівнів води на 0,2 - 1 метра.

Річка Прип'ять в створі поста Річиця і на річці Стохід у створі поста Любешів (Волинська область) буде утримуватися перевищення позначки затоплення сільгоспугідь, присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах Ратнівського та Любешівського районів Волинської області.

20-21 липня, у зв'язку з очікуваними опадами в басейнах Прута, Сірету, очікується зміна гідрологічного режиму з підйомами рівнів води на 0,2-0,7 метра, без негативних наслідків.

Як відомо, в червні-липні негода і сильні зливи пошкодили інфраструктуру в сотнях населених пунктів на заході України.