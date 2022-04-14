В Україні скасують обов'язковий штамп про прописку в паспорті

17:26 15 липня Київ, Україна

Рада прийняла закон, згідно з яким в Україні впровадять електронну прописку, а штампи в паспорті і виписки з ID-карти про прописку скасують.

Рішення прийнято на позачерговому засіданні в четвер, 15 липня, "ЗА" законопроєкт № 5463, яким впроваджується електронна прописка місця проживання, проголосував 251 нардеп.



Проєкт пропонує перевести процедуру зміни місця прописки в онлайн-формат, а також скасувати штампи в паспорті і виписки з ID-карти про прописку.



При зверненні за отриманням інших послуг, інформацію про місце проживання осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності отримують самостійно шляхом доступу до відомчої інформаційної системи ДМС.



Законопроєктом також визначається можливість отримання послуг в електронній формі, перелік всіх необхідних документів і відомостей, необхідних для декларування/реєстрації місця проживання, заборона вимагати для декларування або реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цим законопроєктом, документів.



Змінити місце проживання можна буде, відвідавши орган реєстрації або ЦНАП, а також замовивши таку послугу онлайн через Єдиний державний web-портал електронних послуг.