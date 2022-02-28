В Україні офіційно заборонені пластикові пакети

12:35 01 червень Київ, Україна

Верховна Рада прийняла законопроєкт про заборону на використання пластикових пакетів, максимальний штраф за порушення складає 8500 грн.



За документ проголосували 297 парламентаріїв.



Законопроєкт №2051-1 забороняє використання:

надлегких пластикових пакетів;

легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм;

оксорозкладаних (оксобіорозкладаних) пластикових пакетів.

При цьому винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 мм), що використовуються для м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.



Відповідно до закону, поширення пластикових пакетів буде каратися штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення буде стягуватися штраф від 3400 до 8500 гривень.



Нагадаємо, раніше екологічний комітет ВР рекомендував Верховній Раді остаточно заборонити обіг пластикових пакетів в Україні.