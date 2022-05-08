В Україні офіційно підтверджено вже 147 випадків Дельта-штаму

12:33 05 серпня Київ, Україна

Якщо ще кілька тижнів тому в країні було 17 випадків, то на сьогодні зафіксовано 147 випадків штаму коронавірусу Дельта

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Що стосується штаму "Дельта", то кілька тижнів тому ми говорили про 17 випадків. Зараз офіційно підтверджених 147 випадків на рівні країни. Тобто штам знаходиться на території України і поширюється", - сказав Кузін.

За його словами, найбільше випадків інфікування "Дельтою" зараз у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях і м. Київ.



Головний держсанлікар нагадав, що штам "Дельта" поширюється швидше, ніж інші штами, частіше призводить до госпіталізації.



Втім, за його словами, вакцинація захищає від "Дельти".

"Є поодинокі повідомлення про зниження ефективності вакцини, але це зниження не є істотним. Навіть при спалаху "Дельти" в різних країнах вакциновані люди не потрапляли в лікарні, і країнам з належним рівнем вакцинації вдалося уникнути такого екстранавантаження саме на систему охорони здоров'я", - сказав Кузін.

В цілому, за словами санлікаря, поки ситуація з захворюваністю на COVID-19 по всій країні поступово погіршується.