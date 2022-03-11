В Україні оновили карантинні зони. Перелік

07:25 16 жовтень Київ, Україна

За підсумками позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на території України були переглянуті і оновлені карантинні зони. З 00:00 понеділка, 19 жовтня, почне діяти нове епідемічне зонування.



Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.



Так, в "червону" зону потрапили:



міста Володимир-Волинський і Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області;

Слов'янський район Донецької області;

місто Коростень, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняховський і Чудновський райони Житомирської області;

місто Івано-Франківськ Івано-Франківської області;

місто Васильків і Бориспільський район Київської області;

міста Лисичанськ, Рубіжне та Сіверськодонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

місто Біляївка і Татарбунарський район Одеської області;

місто Полтава Полтавської області;

міста Дубно, Вараш і Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;

місто Суми і Сумський район Сумської області;

міста Тернопіль, Бережани, Кременець і Чортків, Борщівський, Заліщицький та Монастириський райони Тернопільської області;

міста Харків і Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Нетішин, Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Старосинявський та Теофіпольський райони Хмельницької області;

міста Канів і Сміла, Смілянський район Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони Чернівецької області;

міста Чернігів і Ніжин Чернігівської області.

"Помаранчева" зона:



міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський і Хмільник, Барський, Бершадський, Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Іллінецький, Калинівський, Козятинський, Крижопільський, Липовецький, Літинський, Могилів-Подільський, Мурованокуриловецький, Немирівський, Оратівський, Піщанський, Погребищенський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський, Хмельницький, Чернівецький, Чечельницький, Шаргородський та Ямпільський райони Вінницької області;

міста Луцьк та Ковель, Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Луцький, Любешівський, Любомлицький, Рожищенський та Турмийський райони Волинської області;

міста Дніпро, Вільногірськ, Кам'янське, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Першотравенськ, Покров, Синельникове та Тернівка, Апостолівський, Васильківський, Верхньодніпровський, Дніпровський, Криворізький, Криничанський, Магдалинівський, Межовський, Нікопольський, Новомосковський, Павлоградський , Петриківський, Петропавлівський, Покровський, П'ятихатський, Синельниківський, Солонянський, Софіївський, Томаківський, Царичанський, Широківський та Юр'ївський райони Дніпропетровської області;

міста Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов'янськ, Соледар і Торецьк, Бахмутський, Великоновосілківський, Волноваський, Добропільський, Костянтинівський, Мангушський, Мар'їнський, Нікольський, Олександрівський, Покровський і Ясинуватський райони Донецької області;

міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Андрушівський, Баранівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Малинський, Народицький, Новоград-Волинський, Овруцький, Олевський, Попільнянський, Пулинський, Радомишльський, Романівський, Ружинський і Хорошевський райони Житомирської області;

міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Воловецький, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Мелітополь і Токмак, Новомиколаївський, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;

місто Бурштин, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Біла Церква, Бориспіль, Ірпінь, Обухів, Переяслав (Переяслав-Хмельницький) та Фастів, Васильківський, Києво-Святошинський, Обухівський і Фастівський райони Київської області;

міста Львів та Дрогобич, Пустомитівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;

міста Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Первомайськ та Южноукраїнськ, Арбузинський, Баштанський, Березанський, Березнегуватський, Братський, Веселинівський, Вітовський, Вознесенський, Врадіївський, Доманівський, Єланецький, Казанківський, Кривоозерський, Миколаївський, Новобузький, Новоодеський, Очаківський, Первомайський і Снігурівський райони Миколаївської області;

міста Одеса, Балта, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Чорноморськ, Подольск, Теплодар і Південний, Ананьївський, Арцизький, Балтський, Березівський, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівський, Іванівський, Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Лиманський, Любашівський, Миколаївський, Овідіопольський, Окнянський, Подільський, Ренійський, Роздільнянський, Савранський, Саратський, Тарутинський і Ширяївський райони Одеської області;

міста Гадяч, Верхні Плавні, Кременчук, Лубни та Миргород, Великобагачанський, Гадяцький, Глобинський, Гребінківський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Машівський, Миргородський, Новосанзарський, Оржицький, Пирятинський, Полтавський, Решетилівський, Семенівський, Хорольський, Чорнухинський, Чутівський і Шишацький райони Полтавської області;

місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рівненський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Глухів, Конотоп, Лебедин, Охтирка, Ромни та Шостка, Білопільський, Буринський, Великописарівський, Глухівський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Лебединський, Липоводолинський, Недригайлівський, Охтирський, Путивльський, Роменський, Середино-Будський, Тростянецький, Шосткинський та Ямпільський райони Сумської області;

Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський і Шумський райони Тернопільської області;

міста Ізюм, Куп'янськ, Лозова, Первомайський і Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Борівський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дворічанський, Дергачівський, Зачепилівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокутський, Куп'янський, Нововодолазький, Печенізький, Сахновщинський, Харківський, Чугуївський і Шевченківський райони Харківської області;

місто Херсон, Високопільський та Нововоронцовський райони Херсонської області;