В Україні оновили карантинне зонування: в червоній зоні 7 областей

На сьогодні, згідно з плановим переглядом карантинних зон, в "червоній зоні" залишається сім областей.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.



Згідно з оновленими даними, в "жовтій зоні" знаходяться Київ, Київська, Вінницька, Закарпатська, Херсонська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Чернівецька та Івано-Франківська області. У цій зоні діють найм'якші карантинні обмеження - маски в громадських місцях, робота ресторанів з 07:00 до 24:00, соціальна дистанція в магазинах.



В "помаранчевій зоні" залишаються Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.



У "червоній зоні" Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.



Норма госпіталізацій пацієнтів з COVID в Україні становить 60 на 100 тисяч населення. Цей показник перевищено у восьми областях. Найвищий показник завантаженості ліжок в лікарнях в Сумській області - 67,4.



При цьому, в 13 областях перевищено епідеміологічний поріг COVID-19. Найгірший показник в Донецькій області - 157,4%.