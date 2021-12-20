В Україні не вводитимуть комендантську годину - Степанов
11:54 02 квітень Київ, Україна
Адаптивний карантин
в Україні приносить результати, уряд не розглядає варіант введення комендантської години через карантин.
Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов
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"Ми ніколи не вели таких розмов. Запровадження комендантської години, якщо говорити навіть чисто юридично, можливе, тільки якщо на території країни буде введено надзвичайний стан", - заявив глава МОЗ Максим Степанов.
Він нагадав, що ввести комендантську годину можна тільки за спеціальною процедурою, в якій задіяні Верховна Рада і президент. При цьому, за словами Степанова, наявні карантинні обмеження приносять результати.
"У нас зараз 11 областей знаходяться в адаптивному карантині. Виходячи з ситуації, яка у нас є, з нашої стратегії, ви можете бачити ефективність нашого плану адаптивного карантину, оскільки вірус розвивається по регіонах, областях. Спочатку була Івано-Франківська область, Чернівецька область, потім почали приєднуватися інші області, але в той самий час стабілізується ситуація в перших двох. Тут є інша річ: все, що нам потрібно - дотримуватися тих карантинних заходів, які є. Коли в Києві червоний рівень епідбезпеки і одночасно проходять ярмарки - це неприпустимо", - сказав він.
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