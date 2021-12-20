В Україні не вводитимуть комендантську годину - Степанов

11:54 02 квітень Київ, Україна

Адаптивний карантин в Україні приносить результати, уряд не розглядає варіант введення комендантської години через карантин.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.
"Ми ніколи не вели таких розмов. Запровадження комендантської години, якщо говорити навіть чисто юридично, можливе, тільки якщо на території країни буде введено надзвичайний стан", - заявив глава МОЗ Максим Степанов.
Він нагадав, що ввести комендантську годину можна тільки за спеціальною процедурою, в якій задіяні Верховна Рада і президент. При цьому, за словами Степанова, наявні карантинні обмеження приносять результати.
"У нас зараз 11 областей знаходяться в адаптивному карантині. Виходячи з ситуації, яка у нас є, з нашої стратегії, ви можете бачити ефективність нашого плану адаптивного карантину, оскільки вірус розвивається по регіонах, областях. Спочатку була Івано-Франківська область, Чернівецька область, потім почали приєднуватися інші області, але в той самий час стабілізується ситуація в перших двох. Тут є інша річ: все, що нам потрібно - дотримуватися тих карантинних заходів, які є. Коли в Києві червоний рівень епідбезпеки і одночасно проходять ярмарки - це неприпустимо", - сказав він.