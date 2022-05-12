В Україні мають намір винагороджувати сімейних лікарів за вакцинацію проти коронавірусу

13:27 09 серпня Київ, Україна

Думка лікаря щодо лікування або профілактики не повинна стимулюватися матеріальним заохоченням, проте в Україні хочуть ввести допвинагороду за те, що сімейний лікар буде активно пропонувати вакцинацію проти коронавірусу своїм пацієнтам.

Про це повідомляється на сайті відомства.



Так, розглядається можливість нарахування балів безперервного професійного розвитку за високе охоплення щепленнями серед пацієнтів.



"Якщо серед дорослих пацієнтів сімейного лікаря вакциновано більше ніж 80%, йому буде зараховуватися 50 балів безперервного професійного розвитку під час чергової атестації, починаючи з 2022 року", - розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.



Він додав, що наразі МОЗ спільно з Національною службою здоров'я розглядають можливість впровадження і додаткової фінансової винагороди сімейним лікарям за високі результати охоплення COVID-щепленнями дорослих пацієнтів.