В Україні почнуть вакцинацію CoronaVac

10:00 22 травень Київ, Україна

Міністерство охорони здоров'я України повідомило про появу на українській території китайської вакцини CoronaVac. У планах уряду - провести вакцинацію на окупованих територіях. Всі охочі з окупованих територій Донецька і Криму зможуть отримати свою дозу. Всього по регіонах розподілено понад 500 тисяч доз.



Як пояснили в міністерстві, громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях - пріоритетно у віці від 65 років - зможуть вакцинуватися в пунктах щеплення Донецької, Луганської, Херсонської областей, розташованих на підконтрольній Україні території.





Вакцинація цими дозами стартує з 24 травня. Саме тоді вакцину доставлять в регіони.



Крім людей з окупованих територій, CoronaVac також вводитимуть військовим ЗСУ і Держспецзв'язку, патрульним поліціянтам, нацгвардійцям, працівникам Державної міграційної служби, працівникам прокуратури, санаторно-курортних установ і іншим.



У МОЗ нагадали, що CoronaVac - це інактивована вакцина, яка містить в своєму складі неактивний, «убитий» вірус. Організм реагує на нього і виробляє імунітет. Для повної імунізації від Covid-19 потрібно дві дози, які потрібно вводити з інтервалом в 28 днів.