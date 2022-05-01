В Україні почнуть аудит доріг міжнародного значення

07:27 02 грудня Київ, Україна

Починаючи з 2021 року запроваджується обов'язковий аудит міжнародних трас в Україні, що дозволить знизити показники ДТП по країні.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час брифінгу 1 грудня.



Міністр розповів, що крім аудиту, для підвищення безпеки на дорогах України, Мінінфраструктури запланувало на наступний рік низку заходів. Наприклад, буде облаштовано 1000 демпферних систем, 900 освітлених пішохідних переходів і світлофорів на вимогу, пішохідні переходи на різних рівнях і місця відпочинку для водіїв.

Крім цього, в 2021 році будуть встановлені 125 комплексів автофіксації порушень ПДР і 100 комплексів габаритно-вагового контролю WiM. У 2021 році на дорогах нашої країни почнуть їздити 10 спеціальних автомобілів для перевірки стану дорожньої мережі та 150 "фантомів" - спеціальних автомобілів, які будуть переміщатися по дорогах і контролювати дотримання швидкісного режиму.

Як сказав глава Укрінфрапроєкту Кирило Хомяков, перші чотири автомобілі - "фантоми" почнуть діяти вже в цьому році.