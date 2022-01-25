В Україні розпочата протидія дезінформації. Підписано указ президента

07:32 08 травень Київ, Україна

В умовах гібридної війни, в яких опинилася Україна, народ піддається найсильнішому впливу пропаганди з боку ворога. Пропагандистські центри Кремля проводять в цьому напрямку цілеспрямовану роботу. Для організації боротьби з поширенням в країні дезінформації, Володимир Зеленський підписав указ №187/2021 Питання Центру протидії дезінформації (ЦПД).

Документом встановлено, що ЦПД підпорядковується Раді національної безпеки і оборони. Керівника Центру призначає та звільняє з посади голова держави за поданням секретаря РНБО.

Так, в завдання ЦПД входить:

протидія як наявним, так і прогнозованим загрозам нацбезпеці і національним інтересам в інформаційній сфері;

виявлення та протидія дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям;

запобігання спробам маніпулювання громадською думкою;

виявлення і вивчення поточних і прогнозованих загроз інформаційній безпеці України, факторів, що впливають на їхнє формування, а також прогнозування наслідків для національних інтересів;

забезпечення РНБО інформаційно-аналітичними матеріалами з інформаційної безпеки України;

розробка і реалізація Стратегії інформаційної безпеки, здійснення аналізу стану її реалізації, зокрема, з питань протидії дезінформації.

Як говориться в Положенні, штат співробітників Центру може становити максимум 52 людини. Кабміну доручено в двотижневий термін визначити умови оплати їхньої праці.

Нагадаємо, в кінці березня президент розпорядився створити Центр протидії дезінформації, який буде орієнтований на співпрацю з неурядовими організаціями.

Раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак представив керівника ЦПД Поліну Лисенко. За його словами, Центр уже почав працювати в ОП.