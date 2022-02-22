В Україні почався осінній призов в армію

06:12 01 жовтень Київ, Україна

Відсьогодні в Україні починається осінній призов на строкову військову службу в Збройні сили та інші військові формування. Він триватиме до 31 грудня 2020 року.



За ці місяці, згідно з рішенням Кабміну, на службу призовуть 13 тис. 570 українців:



в Збройні сили України - 7500 осіб;

до Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб;

в Національну гвардію - 4970 осіб;

в Держприкордонслужбу - 500 осіб.

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На строкову військову службу будуть призиватися придатні за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким на момент відправлення у військові частини виповнилося 18 років, а також особи, які не досягли 27-річного віку, які не мають права на звільнення або відстрочку від служби.



Термін такої служби становить 18 місяців або 12 місяців (якщо у призовника є ступінь бакалавра або магістра).



Згідно з документом, який оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко, найбільше призовників очікують зібрати в Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській областях та Києві.



Торік в рамках осінньої кампанії закликали 15200 строковиків. У серпні 2020 року Генштаб України анонсував скорочення кількості призовників в нинішньому році.



Нагадаємо, покликані на строкову службу українські військовослужбовці не залучаються до участі в операції Об'єднаних сил на Донбасі.