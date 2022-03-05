В Україні почали вводити електронні лікарняні, - заявив Віктор Ляшко

09:14 05 червень Київ, Україна

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, вже в цьому місяці в Україні почався пілотний проєкт з впровадження електронної форми лікарняних листів. Відповідний наказ вже підписаний і пройшов експертизу Мін'юсту, заявив Ляшко.

За його словами, до 31 серпня буде працювати перехідна модель впровадження е-лікарняних. У цей період медичні установи будуть формувати електронні висновки про тимчасову непрацездатність і в той самий час видавати паперові листки непрацездатності.

При цьому лікар буде вирішувати, який вид документа видати, виходячи з вимог МОЗ.

Повний же перехід всіх медустанов країни на формування е-висновків про тимчасову непрацездатність відбудеться з 1 вересня.

"Пацієнтам більше не доведеться бігати в лікарню за паперовим листом непрацездатності, нести його на роботу, а роботодавці підуть від паперової тяганини з Пенсійним фондом і Фондом соціального страхування в процесі оформлення своєму працівникові виплат за лікарняний", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що наказ щодо законопроєкту "Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки" вже підписаний.

Нагадаємо, в липні минулого року в Україні почалося тестування е-лікарняних. В електронній системі охорони здоров'я розробляли базовий функціонал електронних медичних висновків.