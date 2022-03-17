В Україні почали будувати військово-морські бази

12:15 20 жовтня Київ, Україна

У нас два моря, які треба захищати, тому в Україні розпочато будівництво двох державних військово-морських баз.

Про це заявив під час виступу в парламенті президент України Володимир Зеленський.

"Ми починаємо будувати дві державні українські військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону", - сказав Зеленський.

Також він зазначив, що йде підготовка до випробувань десантних катерів "Кентавр", прийнята на озброєння протикорабельна крилата ракета "Нептун".

Нагадаємо, Україна за допомогою Великобританії планує побудувати на Чорному та Азовському морях дві сучасні військово-морські бази.



Україна потребує створення фактично з нуля військово-морських баз. І це буде не британська військово-морська база в Україні, а українська база буде побудована з залученням британських фахівців.



Є цифра 1,25 млрд фунтів стерлінгів - це той кредитний обсяг, який може бути наданий британською стороною на будівництво. У найближчі місяці будуть йти інтенсивні переговори між Україною, Великою Британією та, не виключено, іншими країнами, які є нашими стратегічними партнерами.