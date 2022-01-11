В Україні почалася вакцинація від коронавірусу людей старше 65 років

08:31 28 квітень Київ, Україна

У громадян України старше 65 років з'явилася можливість зробити щеплення від коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"В Україні почалася вакцинація проти COVID-19 людей старше 65 років. Пріоритет надається людям більш похилого віку та людям, які мають неінфекційні хронічні захворювання. Зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок", - йдеться в повідомленні.
У МОЗ повідомили, що громадяни цієї вікової категорії можуть записатися на вакцинацію безпосередньо в найближчому пункті вакцинації.
Знайти пункт вакцинації можна на порталі МОЗ "Вакцинація від COVID-19" в розділі "Аналітичні панелі/дашборди" .

Також записатися на вакцинацію можна у свого сімейного лікаря.