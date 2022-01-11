В Україні почалася вакцинація від коронавірусу людей старше 65 років

08:31 28 квітень Київ, Україна





Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. У громадян України старше 65 років з'явилася можливість зробити щеплення від коронавірусної інфекції COVID-19 Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"В Україні почалася вакцинація проти COVID-19 людей старше 65 років. Пріоритет надається людям більш похилого віку та людям, які мають неінфекційні хронічні захворювання. Зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ повідомили, що громадяни цієї вікової категорії можуть записатися на вакцинацію безпосередньо в найближчому пункті вакцинації.