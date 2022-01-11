В Україні почалася вакцинація від коронавірусу людей старше 65 років

У громадян України старше 65 років з'явилася можливість зробити щеплення від коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
У МОЗ повідомили, що громадяни цієї вікової категорії можуть записатися на вакцинацію безпосередньо в найближчому пункті вакцинації.
Знайти пункт вакцинації можна на порталі МОЗ "Вакцинація від COVID-19" в розділі "Аналітичні панелі/дашборди" .
Також записатися на вакцинацію можна у свого сімейного лікаря.
Також записатися на вакцинацію можна у свого сімейного лікаря.
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