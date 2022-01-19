В Україні почалася виборча кампанія до місцевих виборів

Як повідомило агентство Укрінформ, в Україні стартувала кампанія з підготовки до проведення виборів до місцевих рад депутатів. Проведення ж самих виборів має відбутися 25 жовтня. Умови висунення кандидатів і процес проведення виборів в цей раз будуть змінені.

В цьому році вибори голів та депутатів сільських, селищних і міських рад будуть проходити за новим Виборчим кодексом, який враховує нову територіальну основу України та кількість виборців в громаді.

Так, в територіальних громадах з кількістю виборців в 10 тисяч депутатів сільської, селищної, міської ради обиратимуть за мажоритарною системою в багатомандатних виборчих округах. У кожному такому окрузі при цьому може бути обрано не менше двох і не більше чотирьох депутатів.

У територіальних громадах з кількістю виборців 10 тисяч і більше депутатів обиратимуть за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками місцевих організацій політичних партій у територіальних виборчих округах, на які поділяється єдиний багатомандатний виборчий округ.

Крім цього, на місцевих виборах-2020 є обов'язковим дотримання гендерної квоти при формуванні виборчих списків місцевих організацій політичних партій, за якою серед кожних п'яти кандидатів у виборчому списку має бути не менше двох жінок.

Згідно з календарним планом Центральної виборчої комісії, рішення керівних органів партій про участь у виборах їхніх місцевих організацій повинні бути подані до ЦВК до 6 вересня. Висування кандидатів на посади голів рад населених пунктів, кандидатів в депутати буде проходити 15-24 вересня, а оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів має завершитися до 2 жовтня.

Початок передвиборчої агітації - з наступного дня після прийняття рішення про реєстрацію кандидата.

Запрошення виборцям повинні бути спрямовані до 15 жовтня. Голосування буде проходити 25 жовтня, з 08:00 до 20:00. Результати виборів ЦВК має оголосити протягом 3-6 листопада.

Напередодні повідомлялося, що в Україні більшість партій розпочали передвиборчу агітацію до офіційного початку кампанії. Про це заявили в громадянській мережі ОПОРА.

Як відомо, 15 липня Верховна Рада прийняла постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.