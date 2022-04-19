В Україні на 25% зросла смертність

09:15 20 липня Київ, Україна

З початку 2021 року в Україні померли майже 300 тисяч осіб, що на 60 тисяч смертей більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, опубліковані на сайті відомства.

Всього з початку року в Україні померли 299 964 особи. Це на 59 997 смертей більше, ніж за січень-травень 2020 року, коли померли 239 967 осіб. У тому числі в травні померли 57 293 особи (в травні 2020 року - 44 680 осіб).

"В Україні з січня по травень 2021 року зросла смертність населення. Вона перевищила рівень 2020 року на 25%. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 37 живонароджених", - повідомили в Держстаті.

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилось 109 626 осіб (в минулому року 115 968), міграційний приріст склав 10 223 особи (в минулому році - 7 341).



За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 травня 2021 року становила 41 408 239 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 180 115 осіб (в тому числі за травень - на 34 376 осіб).