В Україні можуть створити COVID-вакцину вже до кінця року

Директор Інституту біології клітини Національної академії наук України (НАН) Андрій Сибірний повідомив, що до кінця 2021 року українські вчені мають намір розробити власну COVID-вакцину.
Про це директор НАН розповів в п'ятницю, 7 травня.
За його словами, розробкою препарату займаються львівські вчені. На сьогодні вчені пройшли початкові етапи у створенні вакцини від коронавірусу.
Сибірний зазначив, що вірусні білки повинні перевірити на лабораторних тваринах - трансгенних мишах, яких будуть заражати вірусом і вводити їм вакцину. Зараз невідомо чи можливо провести такі дослідження в Україні.
Також він повідомив, що при розробці цієї вакцини у львівських вчених виникла ідея створити ще одну вакцину від коронавірусу - у формі таблетки. Однак, за його словами, це - ідея для наступного проєкту.
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