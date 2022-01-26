В Україні можуть створити COVID-вакцину вже до кінця року

17:19 07 травень Київ, Україна

Директор Інституту біології клітини Національної академії наук України (НАН) Андрій Сибірний повідомив, що до кінця 2021 року українські вчені мають намір розробити власну COVID-вакцину.



Про це директор НАН розповів в п'ятницю, 7 травня.



За його словами, розробкою препарату займаються львівські вчені. На сьогодні вчені пройшли початкові етапи у створенні вакцини від коронавірусу.



Сибірний зазначив, що вірусні білки повинні перевірити на лабораторних тваринах - трансгенних мишах, яких будуть заражати вірусом і вводити їм вакцину. Зараз невідомо чи можливо провести такі дослідження в Україні.

"Ось цей останній етап роботи, напевно, доведеться робити з нашими колегами в Польщі. Так ми попередньо домовилися. Я б хотів, щоб це була повністю українська вакцина, але так виходить, що це буде міжнародне співробітництво", - сказав Сибірний.

Також він повідомив, що при розробці цієї вакцини у львівських вчених виникла ідея створити ще одну вакцину від коронавірусу - у формі таблетки. Однак, за його словами, це - ідея для наступного проєкту.