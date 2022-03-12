В Україні можуть почати вакцинувати підлітків
09:00 12 червня Київ, Україна
У своєму інтерв'ю для ЗМІ міністр охорони здоров'я України розповів про можливу зміну вікового показника для вакцинованих українців. Віктор Ляшко припустив, що, можливо, в Україні почнуть повноцінну вакцинацію від COVID-19 підлітків.
Ляшко нагадав, що зараз в Україні вакцинації підлягають люди у віці від 18 років, оскільки в інструкціях всіх виробників вакцин, зареєстрованих в Україні, зазначено, що препарат проходив випробування на людях старше 18 років.
"Я знаю, що зараз завершилися певні клінічні випробування, і кажуть і про 15, і про 12 років і молодше, що вакцина ефективна і безпечна, але поки що Україна користується реєстраційними матеріалами, які є, в них написано "від 18 років". Тому працюємо з дорослим населенням, але потенційно розуміємо, що вікова група буде розширена і на підлітків. Ми також їх будемо вакцинувати", - сказав міністр.
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