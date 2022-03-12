В Україні можуть почати вакцинувати підлітків

У своєму інтерв'ю для ЗМІ міністр охорони здоров'я України розповів про можливу зміну вікового показника для вакцинованих українців. Віктор Ляшко припустив, що, можливо, в Україні почнуть повноцінну вакцинацію від COVID-19 підлітків.

Ляшко нагадав, що зараз в Україні вакцинації підлягають люди у віці від 18 років, оскільки в інструкціях всіх виробників вакцин, зареєстрованих в Україні, зазначено, що препарат проходив випробування на людях старше 18 років.