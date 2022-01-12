В Україні змінюють правила нарахування субсидій

14:48 28 квітень Київ, Україна

З травня зміняться правила нарахування субсидій. Щоб продовжити пільги, необхідно протягом найближчих п'яти місяців подати нову заявку.



Про це сьогодні в ході засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



"Починаючи з травня, одержувачі повинні будуть подати нову заявку на отримання субсидії. Заявки можна буде подавати протягом наступних п'яти місяців. Зробити це можна буде в тому числі онлайн або поштою", - сказав він.



Також Шмигаль пояснив, які основні зміни правил нарахування субсидій будуть введені з 1 травня.

"Зараз 92% українців, які отримують субсидію, отримують її в грошовій формі. З травня всі 100% будуть отримувати субсидію живими грошима. Також вводяться нові правила щодо тих, кому субсидії призначатимуть. Якщо у вас є на депозитному рахунку понад 100 тис.грн, купуєте новий автомобіль, валюту одноразово на суму понад 50 тис. грн, вам субсидію, звичайно, не призначать", - зазначив він.

У той самий час Шмигаль висловив упевненість, що для більшості одержувачів субсидій нічого не зміниться.