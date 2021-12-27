В Україні катастрофічно впали темпи вакцинації - МОЗ

09:38 18 квітень Київ, Україна

Як повідомив сьогодні, 18 квітня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, в Україні різко скоротилася кількість вакцинацій. Так, за минулу добу щеплення від коронавірусу COVID-19 отримали всього 3 333 людини. Це більш ніж в чотири рази менше попереднього показника.

Так, за даними міністра, з початку кампанії по вакцинації були щеплені 449 194 особи. З них отримали одну дозу - 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - п'ять осіб (з них двоє людей отримали першу дозу за кордоном).

Найбільше щеплень від коронавірусу за минулу добу зробили в Донецькій (620) та Одеській (381) областях. При цьому в більшості регіонів за добу зробили лише кілька десятків вакцинацій. Найменше в Сумській (15), Чернігівській (22) і Черкасах (27) областях.

Згідно з даними на сайті РНБО, за минулу добу в Україні зробили 2 271 щеплення вакциною AstraZeneca (445 695 с початку кампанії) і 1 062 щеплення (всього 3 497) китайським препаратом CoronaVac компанії Sinovac.

Нагадаємо, 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer і BioNTech. 117 тисяч доз препарату були отримані в рамках глобального механізму COVAX.

Це вже третя COVID-вакцина в Україні. На цьому тижні почалася імунізація препаратом CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech. А з 24 лютого українців вакцинують індійським Covishield, який виробляється за ліцензією AstraZeneca.