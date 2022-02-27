В Україні через негоду знеструмлено 108 населених пунктів

09:54 29 травень Київ, Україна

В Україні в результаті минулих гроз і поривів сильного вітру порушилася система електромереж, в наслідок чого без електропостачання залишилися 108 населених пунктів. Всього постраждали п'ять областей. Про це повідомляє ДСНС в ранковому зведенні в суботу, 29 травня.

"Станом на 7:00 в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 108 населених пунктів в п'яти областях, а саме: Київській - 44, Чернігівській - 22, Черкаській - 15, Кіровоградській - 14 і Житомирській - 13", - йдеться в повідомленні.

Над відновленням електропостачання вже працюють бригади обленерго.

Нагадаємо, на цих вихідних в Україні продовжать йти дощі. Також почнеться похолодання, яке продовжиться наступного тижня, прогнозують в Укргідрометцентрі.