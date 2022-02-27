В Україні через негоду знеструмлено 108 населених пунктів

В Україні в результаті минулих гроз і поривів сильного вітру порушилася система електромереж, в наслідок чого без електропостачання залишилися 108 населених пунктів. Всього постраждали п'ять областей. Про це повідомляє ДСНС в ранковому зведенні в суботу, 29 травня.
Над відновленням електропостачання вже працюють бригади обленерго.
Нагадаємо, на цих вихідних в Україні продовжать йти дощі. Також почнеться похолодання, яке продовжиться наступного тижня, прогнозують в Укргідрометцентрі.
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