В Україні змінять систему оплати праці держслужбовців

Уряд робить важливі кроки для завершення реформи держуправління. Планується скоротити 10% держслужбовців і реформувати систему оплати їхньої праці.
Про це повідомляє пресслужба прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в п'ятницю, 11 червня.
Відзначається, що уряд ініціює зниження приблизно на 10% граничної чисельності держслужбовців центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів.
Нова фінансова модель буде введена в секретаріаті Кабміну, Мінфіні, Мінцифри і Національному агентстві з питань держслужби. Далі нова система оплати праці повинна запрацювати і в інших держустановах.
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