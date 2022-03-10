В Україні змінять систему оплати праці держслужбовців

16:03 11 червень Київ, Україна

Уряд робить важливі кроки для завершення реформи держуправління. Планується скоротити 10% держслужбовців і реформувати систему оплати їхньої праці.

Про це повідомляє пресслужба прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в п'ятницю, 11 червня.

Відзначається, що уряд ініціює зниження приблизно на 10% граничної чисельності держслужбовців центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів.

"Паралельно готується законопроєкт щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Це унеможливить виплати надбавок посадовим особам за суб'єктивним принципом і підвищить престиж держслужби", - йдеться в повідомленні.

Нова фінансова модель буде введена в секретаріаті Кабміну, Мінфіні, Мінцифри і Національному агентстві з питань держслужби. Далі нова система оплати праці повинна запрацювати і в інших держустановах.