В Україні хочуть ввести "годину літніх"
09:24 05 листопада Київ, Україна
МОЗ хоче ввести "годину для літніх", протягом якої тільки люди старше 60 років зможуть робити покупки.
Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко
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"Ми хочемо порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам і іншим магазинам ввести час, наприклад, з 10.00 до 12.00. Тоді б ми всі розуміли, що це час для людей старше 60 років. Вони приходять, і у них буде менше контакту з більш молодими людьми. Це дозволить нам врятувати життя літніх", - розповів він.
За словами Ляшка, найбільша кількість летальних випадків від коронавірусу спостерігається в категорії людей старше 50 років.
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