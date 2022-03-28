В Україні хочуть ввести "годину літніх"

09:24 05 листопада Київ, Україна

МОЗ хоче ввести "годину для літніх", протягом якої тільки люди старше 60 років зможуть робити покупки.
 
Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Ми хочемо порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам і іншим магазинам ввести час, наприклад, з 10.00 до 12.00. Тоді б ми всі розуміли, що це час для людей старше 60 років. Вони приходять, і у них буде менше контакту з більш молодими людьми. Це дозволить нам врятувати життя літніх", - розповів він.
За словами Ляшка, найбільша кількість летальних випадків від коронавірусу спостерігається в категорії людей старше 50 років.