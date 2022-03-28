В Україні хочуть ввести "годину літніх"

МОЗ хоче ввести "годину для літніх", протягом якої тільки люди старше 60 років зможуть робити покупки.

"Ми хочемо порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам і іншим магазинам ввести час, наприклад, з 10.00 до 12.00. Тоді б ми всі розуміли, що це час для людей старше 60 років. Вони приходять, і у них буде менше контакту з більш молодими людьми. Це дозволить нам врятувати життя літніх", - розповів він.