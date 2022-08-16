В Україні два ісламських свята набудуть статусу державних

17:39 18 травня Київ, Україна

Мусульманські свята Курбан-Байрам і Ураза-Байрам стануть державними

Це рішення було прийнято президентом України Володимиром Зеленським на зустрічі з представниками кримськотатарського народу



Глава держави висловив співчуття у зв'язку з Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Президент зазначив, що представники кримськотатарського народу повинні бути представлені на вищому дипломатичному рівні. Тому він погодив кандидатуру Еміне Джапарову на посаду першого заступника міністра закордонних справ.



З метою вирішення проблемних питань кримськотатарського народу Зеленський ініціював створення робочої групи в Офісі президента, в складі якої будуть кримські татари.



Також він повідомив, що за підсумками домовленостей з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у Херсонській області буде побудовано 500 квартир для переселенців з Криму. Крім того, в Києві планується побудувати нову велику мечеть.



Також він в черговий раз анонсував побудова хаба на кордоні Херсонської області та Криму.



«Щоб люди, які тимчасово живуть на тимчасово окупованій території Криму, бачили, як ми ставимося до кримчан, до кримських татар. Щоб вони приїжджали і бачили дійсно інакше, «вітрину» нашої країни », - сказав Зеленський.



Президент підкреслив, що робоча група повинна розглядати не тільки правові, а й економічні питання, які турбують кримських татар.