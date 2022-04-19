В Україні діють нові ПДР

14:30 25 листопада Київ, Україна

Відсьогодні пішоходи, велосипедисти і таксисти повинні дотримуватися нових правил дорожнього руху. З 25 листопада в правилах дорожнього руху набули чинності зміни, внесені українським урядом.

Нагадав про нововведення перший заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Так ось, тепер водії таксі повинні забезпечити наявність ременів безпеки і на задніх сидіннях, щоб не тільки він і пасажир з переднього сидіння могли пристебнутися, а всі, хто їде в машині. А пристібатися тепер в таксі потрібно всім. Крім інвалідів, які не можуть це зробити, і водіїв і пасажирів оперативних і спеціальних транспортних засобів.

Велосипедистам дозволили користуватися смугою для маршрутних транспортних засобів. А пішоходи тепер зобов'язані використовувати світловідбивні елементи при русі в темний час доби і в умовах недостатньої видимості.

Крім того, заборонили будь-які зміни номерних знаків авто - їхньої форми, розмірів, забарвлення, місця розміщення і т.д.