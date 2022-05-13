В Україні швидко зростає кількість заражених штамом Дельта. Перші смерті

Новий штам коронавірусу Дельта здатний дуже швидко поширюватися завдяки симптомам, схожим на легку застуду. Як повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, в країні зареєстрували вже 300 випадків штаму коронавірусу Дельта. Кількість випадків зросла удвічі.
За його словами, в Києві зареєстровано 21 випадок зараження Дельтою.
Випадки зараження штамом Дельта зафіксовані у Вінницькому, Гайсинському, Могилів-Подільському, Жмеринському та Тульчинському районах.
У Вінницькій області зафіксовано перші три смерті від штаму коронавірусу Дельта. Про це у четвер, 12 серпня, на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.
Разом з тим, він повідомив, що інформація про 13-річного померлого від Дельти, яка з'явилася в ЗМІ, не відповідає дійсності.
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