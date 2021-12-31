В Україні паперові паспорти замінять ID-картами

В Україні розглядається можливість запровадження пластикових ID-карт в якості документа, що посвідчує особу. Уже розроблений законопроект, покликаний регулювати введення нововведення.
Згідно із запропонованою законодавчої ініціативи, в країні буде проведена заміна паперових паспортів на пластикові картки. Закон вступить в силу після підписання Президентом.
Паспорт-книжка залишиться дійсним:
для громадян 16-25 років - до 25-ти років;
для громадян 25-45 років - до 45-ти років за умови, що до дня вступу закону в силу в паспорт вклеєна нова фотографія;
для громадян від 45 років - безстроково, якщо до дня набрання документом чинності в паспорті є нове фото.
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