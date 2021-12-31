В Україні паперові паспорти замінять ID-картами

13:44 18 серпень Київ, Україна

В Україні розглядається можливість запровадження пластикових ID-карт в якості документа, що посвідчує особу. Уже розроблений законопроект, покликаний регулювати введення нововведення.

Згідно із запропонованою законодавчої ініціативи, в країні буде проведена заміна паперових паспортів на пластикові картки. Закон вступить в силу після підписання Президентом.

Паспорт-книжка залишиться дійсним:

для громадян 16-25 років - до 25-ти років;

для громадян 25-45 років - до 45-ти років за умови, що до дня вступу закону в силу в паспорт вклеєна нова фотографія;

для громадян від 45 років - безстроково, якщо до дня набрання документом чинності в паспорті є нове фото.