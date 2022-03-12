В Україні 900 хворих на Covid-19: зведення за добу

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я України надала статистику за минулу добу. Дві області стали рекордсменами - Київська і Дніпропетровська, включаючи дані по Києву. Загальна кількість хворих - 857 осіб.

За добу в Україні було госпіталізовано 684 особи; померли 33 особи; одужали 1652 особи.

За добу протестовані:

методом ПЛР 17 138 осіб,

методом ІФА- 4 226 осіб,

експрес-тестами - 9 893 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 223 558 осіб;

одужали - 2 127 337 осіб;

летальних випадків - 51 679.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.

Україна знаходиться на 16 місці в світі за кількістю нових випадків коронавірусної хвороби. Цими вихідними в 15 областях будуть діяти 50 центрів масової вакцинації проти Сovid-19. Якщо говорити за статистику в цілому, то за весь час пандемії в нашій країні захворіли 2 222 701 особа, виписані 2 125 685 осіб, летальних випадків - 51 646. Також провели 10 487 410 ПЛР-тестувань.