У трьох відомих музеях світу з'являться українські аудіогіди

14:26 10 листопада Київ, Україна

На Міжнародному форумі культурної дипломатії перша леді країни Олена Зеленська оголосила, що ще в трьох музеях світу з'являться аудіогіди українською мовою: Колізеї, Версалі і Яд Вашем.

Аудіозаписи для Колізею (Італія) вже готові і передані для інтеграції в систему аудіогідів музею, а з Версалем (Франція) і Яд Вашем (Ізраїль) недавно були підписані відповідні меморандуми.

«Культурна дипломатія - один із пріоритетних напрямків роботи, який я вибрала для себе в статусі дружини президента. Це дуже широке поняття, з великою кількістю можливостей та інструментів для залучення і самовираження. Форматів - безліч, але мета - одна: якомога ширше і яскравіше представити нашу країну в світі через її культуру і мову», - сказала Олена Зеленська під час виступу.

«Мій формат, мій спосіб зробити свій внесок - сприяти поширенню української мови в світі шляхом створення україномовних аудіогідів в найбільших світових музеях і пам'ятниках культури», - зазначила перша леді.

За останні пів року в рамках ініціативи Олени Зеленської запущено вже сім аудіогідів українською мовою: в австрійській художній галереї Альбертіна і Музеї історії мистецтв, в турецькому палаці Долмабахче, музеї просто неба Ефес і Національному парку Гереме (Каппадокія), в азербайджанському Національному музеї килима і латвійському Національному художньому музеї. Ще три аудіогіди - для музеїв Чорногорії, Італії та Литви - перебувають на етапі перекладу і звукозапису. В ході візиту президента і першої леді у Великобританію в жовтні 2020 року також було підписано меморандум щодо впровадження україномовного аудіогіда в лондонському Тауері.

«Для мене цей проєкт - не тільки про зручність. Перш за все він - про поширення української мови в світі, про те, щоб голос України звучав в найвидатніших світових пам'ятках. І щоб ми, українці, відвідуючи інші країни, мали можливість відчути гордість, побачивши прапор України в переліку мовних опцій аудіогідів», - розповіла Олена Зеленська учасникам форуму.

Міжнародний форум культурної дипломатії - це професійна платформа для обговорення сучасних підходів презентації країн на міжнародній арені засобами культури і шляхом встановлення міжкультурних зв'язків. Він збирає провідних фахівців України та світу для обміну кращими практиками та спільного пошуку нових рішень. В цьому році в зв'язку з пандемією COVID-19 форум проводиться в онлайн-форматі.