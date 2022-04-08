У трьох відомих музеях світу з'являться українські аудіогіди

На Міжнародному форумі культурної дипломатії перша леді країни Олена Зеленська оголосила, що ще в трьох музеях світу з'являться аудіогіди українською мовою: Колізеї, Версалі і Яд Вашем.
Аудіозаписи для Колізею (Італія) вже готові і передані для інтеграції в систему аудіогідів музею, а з Версалем (Франція) і Яд Вашем (Ізраїль) недавно були підписані відповідні меморандуми.
За останні пів року в рамках ініціативи Олени Зеленської запущено вже сім аудіогідів українською мовою: в австрійській художній галереї Альбертіна і Музеї історії мистецтв, в турецькому палаці Долмабахче, музеї просто неба Ефес і Національному парку Гереме (Каппадокія), в азербайджанському Національному музеї килима і латвійському Національному художньому музеї. Ще три аудіогіди - для музеїв Чорногорії, Італії та Литви - перебувають на етапі перекладу і звукозапису. В ході візиту президента і першої леді у Великобританію в жовтні 2020 року також було підписано меморандум щодо впровадження україномовного аудіогіда в лондонському Тауері.
Міжнародний форум культурної дипломатії - це професійна платформа для обговорення сучасних підходів презентації країн на міжнародній арені засобами культури і шляхом встановлення міжкультурних зв'язків. Він збирає провідних фахівців України та світу для обміну кращими практиками та спільного пошуку нових рішень. В цьому році в зв'язку з пандемією COVID-19 форум проводиться в онлайн-форматі.
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