У ТКГ досягнута домовленість про повне припинення вогню

23:49 22 липень Київ, Україна

В ході засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) досягнуто домовленості про повне припинення вогню на Сході України.

Україна і Росія підтримали пропозицію про введення на Донбасі режиму повного припинення вогню . Сьогодні, 22 липня 2020 року сторони-учасники Тристоронньої контактної групи досягли згоди з питання повного і беззастережного припинення вогню на Сході України.

Режим повного і всеосяжного припинення вогню повинен вступити в силу з 00:01 27 липня 2020 року.

«Сьогодні на засіданні ТКГ боку за посередництва ОБСЄ домовилися про застосування заходів щодо посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу», - йдеться в повідомленні Офісу президента.

Повідомляється, що заходи узгоджені Україною, Росією і підтримані ОБСЄ.

«Україна в черговий раз підтвердила повну готовність до дотримання досягнутих на грудневому саміті в Парижі домовленостей на рівні лідерів країн - учасниць Нормандського формату і прихильності до виконання Мінських угод», - відзначили в ОП.

В рамках політичної групи було відзначено, що повне і всеосяжне припинення вогню є базовою передумовою для політичного врегулювання.