У ТКГ досягнута домовленість про повне припинення вогню

В ході засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) досягнуто домовленості про повне припинення вогню на Сході України.
Україна і Росія підтримали пропозицію про введення на Донбасі режиму повного припинення вогню. Сьогодні, 22 липня 2020 року сторони-учасники Тристоронньої контактної групи досягли згоди з питання повного і беззастережного припинення вогню на Сході України.
Режим повного і всеосяжного припинення вогню повинен вступити в силу з 00:01 27 липня 2020 року.
Повідомляється, що заходи узгоджені Україною, Росією і підтримані ОБСЄ.
В рамках політичної групи було відзначено, що повне і всеосяжне припинення вогню є базовою передумовою для політичного врегулювання.
Гуманітарна підгрупа української сторони, як і було домовлено, передала списки осіб на взаємне звільнення і чекає того ж від іншої сторони, відзначили в ОП.
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