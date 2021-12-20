Протягом сьогоднішнього дня окупанти РФ 11 разів обстріляли українські позиції

19:54 12 березень Київ, Україна

Протягом сьогоднішнього дня, 12 березня, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню.



Про це повідомляє пресцентр ОС.



У передмісті населених пунктів Катеринівка і Південне окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Поблизу Старогнатівки, збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, а біля селищ Тарамчук і Піски - ще й зі стрілецької зброї.



Недалеко від населеного пункту Гнутове найманці РФ вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а в передмісті Водяного, що на Приазов'ї - з ручних протитанкових гранатометів. На цьому ж напрямку було помічено інженерне обладнання позицій військ противника.



На дії російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці відкривали у відповідь вогонь. Бойових втрат серед наших захисників немає.