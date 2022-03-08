У Сумах зупинено міжміське та міжобласне автобусне сполучення, "Укрзалізниця" припинила продаж квитків

09:16 13 жовтень Київ, Україна

Через те, що Суми виявилися в "червоній" зоні карантину, відсьогодні в'їхати і виїхати з міста пасажирським транспортом неможливо.



Продаж квитків на автобуси і маршрутні таксі міжміського та міжобласного сполучення заборонили. Продаж квитків зі станції "Суми" припинила і Укрзалізниця. Потяги будуть робити тут лише технічну зупинку, але пасажирів брати не будуть.



Громадський транспорт в місті поки працює, як, власне, і ринки, ресторани, кафе і спортзали. Перевізникам та іншим підприємцям дали випробувальний термін до завтра. Поки ж спеціальні мобільні групи ретельно перевіряють, як хто працює і чи дотримуються протиепідемічних вимог. Зокрема, забезпечують масковий режим, дезінфекцію і соціальну дистанцію.